Asırlık kurumlarımızla üreticimizi destekliyoruz!

Türkşeker aracılığıyla hububat, bakliyat, domates, patates ve sera ürünleri başta olmak üzere birçok tarımsal üründe çiftçimize 600 milyon ₺ destek sağladık.

Üretime dayalı milli ekonomi politikamızla üreticilerimizin yanındayız. pic.twitter.com/YTS2DFYrYn