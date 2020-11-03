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    • Ekonomi
    • 03.11.2020 13:02
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    • 03.11.2020 13:13
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    açıkladı: Tarımsal üründe ye 600 milyon lira

    haberi... : Asırlık kurumlarımızla üreticimizi liyoruz! Türkşeker aracılığıyla hububat, bakliyat, domates, patates ve sera ürünleri başta olmak üzere birçok tarımsal üründe mize 600 milyon ₺ destek sağladık. Üretime dayalı milli politikamızla üreticilerimizin yanındayız.


    , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Asırlık kurumlarımızla üreticimizi destekliyoruz! Türkşeker aracılığıyla hububat, bakliyat, domates, patates ve sera ürünleri başta olmak üzere birçok tarımsal üründe çiftçimize 600 milyon ₺ destek sağladık. Üretime dayalı milli ekonomi politikamızla üreticilerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.



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    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı: Tarımsal üründe çiftçiye 600 milyon lira destek