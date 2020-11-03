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    • Ekonomi
    • 03.11.2020 12:55
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    • 03.11.2020 12:55
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    Son dakika: : G20 ülkeleri finansal destekleri sürdürmeli

    Son dakika haberi... () G20 ülkelerini, "bireyler, iş dünyası ve sağlık sektörüne" yönelik finansal destekleri ara vermeden sürdürmelerini önerdi ve bu yapılmadığı durumda ekonomik krizin "daha da derinleşebileceği" uyarısı yaptı. IMF'nin daha önce açıkladığı öngörülerine göre, bu yıl yüzde 4.4 küçülecek ve pandemi öncesi dönem düzeylerine 2022 öncesinde dönülemeyecek.

    IMF'den dikkat çeken G20 açıklaması

    IMF'den yapılan açıklamada, desteklerin zamansız bir şekilde sonlandırılması durumunda geçim sıkıntısının derinleşebileceği ve iflasların daha da genişleyerek artabileceğine dikkat çekildi ve bunun da krizden toparlanma sürecini baltalayabileceği vurgulandı ve eklendi:



    "Güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyümeye giden yol uzun ve zor olacak. Şimdi daha iyi bir gelecek inşa etmek için akıllıca harcama ve birlikte çalışma zamanı."



    IMF'nin daha önce açıkladığı öngörülerine göre, küresel ekonomi bu yıl yüzde 4.4 küçülecek ve pandemi öncesi dönem düzeylerine 2022 öncesinde dönülemeyecek.
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