IMF'den yapılan açıklamada, desteklerin zamansız bir şekilde sonlandırılması durumunda geçim sıkıntısının derinleşebileceği ve iflasların daha da genişleyerek artabileceğine dikkat çekildi ve bunun da krizden toparlanma sürecini baltalayabileceği vurgulandı ve eklendi: