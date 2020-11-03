TÜRKİYE ihracatta tarihi bir rekora imza attı. Ekim ayı ihracatı yüzde 5.6 artarak 17 milyar 333 milyon dolarla aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Ekim'de her iş günü ortalama 825.4 milyon dolarlık ihracata imza atılırken; her saat 34.4 milyon dolar, dakikada ise 573 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatın Eylül ayına göre yüzde 8.3 arttığına dikkat çekti. Covid- 19 salgını koşullarına rağmen 17.3 milyar dolarlık ihracatın Türkiye ekonomisinin temellerinin ne kadar sağlam olduğunun göstergesi niteliğini taşıdığını, bunun reel sektörün direncini ve gücünü gösterdiğini dile getiren Pekcan, "İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 87.9 ile 2020'nin en yüksek rakamına ulaşmış bulunmaktadır" diye konuştu. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle de Cumhuriyet tarihi rekoruna imza atıldığını ifade ederek, Yeni Ekonomi Programı 2020 ihracat hedefi olan 165.9 milyar doları yakalayacaklarını söyledi.

'YENİ BİR DÖNEME GİRİYORUZ'

İhracat rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekim ayında ihracatımız yüzde 5.6 artarak 17.3 milyar dolar oldu. Böylece, ülke tarihimizdeki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık. Altın hariç, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 95.3. İhracatın her geçen gün güç kazandığı ve cari dengenin sağlandığı yeni bir döneme giriyoruz" dedi.

ÜRETİM GÜÇ KAZANDI

Büyümenin öncü göstergesi olan Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Ekim'de bir önceki aya göre 1.1 puan artarak 53.9'a yükseldi. İSO tarafından açıklanan verilere göre; yeni siparişlerde artış trendi 5 ayı geride bırakırken, imalatçılar müşteri talebinin iyileşmeye devam ettiğini belirtti. İstihdam açma hızının Şubat 2018'den beri en yüksek düzeye ulaşması dikkati çekti. 2017 yılı sonundan beri ilk kez tüm sektörler istihdam artışı sağladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, verilere ilişkin "İmalat sanayiindeki büyüme 5 aydır devam ediyor ve geçen aya göre hız kazandı. Pandemi koşullarına rağmen artan yeni ihracat siparişleri bu büyümeyi destekliyor" dedi.