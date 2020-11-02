Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi'yle (PMI) ilgili, "İmalat sanayisindeki büyüme 5 aydır devam ediyor ve geçen aya göre hız kazandı. Pandemi koşullarına rağmen artan yeni ihracat siparişleri bu büyümeyi destekliyor." ifadesini kullandı.





İSO İmalat PMI Endeksi Ekimde 53,9 oldu. İmalat sanayiindeki büyüme 5 aydır devam ediyor ve geçen aya göre hız kazandı. Pandemi koşullarına rağmen artan yeni ihracat siparişleri bu büyümeyi destekliyor. https://t.co/86SSzrQiRr — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 2, 2020

Albayrak, Twitter hesabından ekim ayına ilişkin endeks sonuçlarını değerlendirdi.

İSO İmalat PMI endeksinin söz konusu ayda 53,9 olduğunu belirten Albayrak, paylaşımında "İmalat sanayisindeki büyüme 5 aydır devam ediyor ve geçen aya göre hız kazandı. Pandemi koşullarına rağmen artan yeni ihracat siparişleri bu büyümeyi destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde bir önceki aya göre 1,1 puan artarak 53,9'a yükseldi.

İSO Türkiye İmalat PMI anketinin ekim ayı sonuçları açıklandı.

Eşik değer 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, eylülde 52,8 seviyesinde bulunan İSO Türkiye imalat PMI ekimde 53,9'a yükseldi.