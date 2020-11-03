ABD'de nefesler tutuldu, gözler Trump ile Biden arasındaki seçime çevrildi. İkili arasında başabaş geçmesi beklenen seçim öncesi anketlerde son durum Biden'ı bir tık önde gösterse de, piyasalardan gelen sinyaller Trump'ın kazanacağı yönünde izlenim uyandırdı. Piyasalar Trump'ın galibiyetini fiyatlarken, ekonomist Belgin Maviş piyasada yaşanan hareketleri A Para'da yorumladı.
PİYASALAR "TRUMP KAZANACAK" DİYOR
Ekonomist Belgin Maviş: "Küresel bazdaki belirsizliğe rağmen tüm piyasalarda, Asya'dan Avrupa'ya Amerika borsaları ve tabi ki BIST 100'e varan bir yükselişi beraberinde gördük. Bekliyorlar mıydı? Tabi ki çoğu yatırımcı beklemiyordu. Cuma günkü gelen satışlar, düzeltme hareketleri yatırımcıları korkutmuş ve satışlarını gerçekleştirmişlerdi. Onlar pazartesi günü ise bu sefer yükselen bir piyasayı anlamlandıramadılar. Burada tabi ki seçimlerle ilgili süreç ve adaylara ilişkin belirsizlikler piyasalar tarafından, parayı yönetenler o koltuğa kimin oturacağına karar veriyorsa şu andaki genel görüntü her ne kadar yüzde 10 Trump, Biden'ın gerisindeymiş gibi görünse de; piyasa fiyatlamaları hiç de öyle gözükmüyor."
İŞTE ANKETLERDE SON DURUM
3 Kasım'da oy kullanımının sona ereceği seçim yarışında Başkan Donald Trump ve Başkan Adayı Joe Biden son kozlarını oynuyor.
Trump bugün Kuzey Carolina, Pennsylvania, Michigan ve Wisconsin'de seçmenleri ile buluşurken Biden'da Pennsylvania ve Ohia'da gösterilere katılıyor.
SEÇİMLERİN SON GÜNÜ DAHA GELMEDEN REKOR SAYIDA OY KULLANILDI
COVID-19 salgını nedeni ile birçok eyalette bundan önceki tüm seçimlerden daha fazla post yolu ile sandık başında erken oy kullanıldı. 95 milyon ABD vatandaşının şu ana kadar oy kullandığı belirtilirken bu oy oranı 2016 seçimlerindeki toplam oy miktarının yüzde 69.2'sine tekabül ediyor.
Oy kullanılma yüksekliğine rağmen kilit eyaletlerde hala kesin bir sonuç yok.
Seçiciler Kurulu veya Seçmen Kolajı olarak bilinen ve her eyalete belli bir oy hakkı tanıyan ve eyalette hangi aday kazanmış ise ona eyaletin oylarının verilmesini öngören sistem nedeni ile önem kazanan 29 oy sahibi Florida, 15 oy sahibi Kuzey Carolina veya 20 oy sahibi Pennsylvania gibi eyaletlerde henüz kimin kazanacağına dair kesinleşmiş bir rakam ortaya çıkmış değil. 3 Kasım da kullanılacak oyların başkanı belirleyeceği ön görülüyor.
SADECE BAŞKAN SEÇİLMİYOR
ABD genelinde gerçekleşen seçimlerde ABD başkanı haricinde birçok bölgede yerel yönetimlerin yanı sıra, 435 koltuklu Temsilciler meclisi ve Senatodaki 35 koltuk için de ABD vatandaşları oy kullanıyor.
Özellikle Cumhuriyetçi Parti kontrolündeki Senato'da güç kazanmak isteyen demokratlar için senatonun yaklaşık 3'te birinin seçileceği bu seçimler oldukça önemli.
Seçimler 3 Kasım'da bitiyor ancak sonuçların açıklanması çok zor. ABD genelinde 3 Kasım tarihinde kişisel veya posta yolu ile oy kullanma tamamlanacak olsa da posta yolu ile kullanılan oyların sayım yerlerine ulaşması için tanınan zamanın Kasım'ın son haftalarına kadar uzanıyor olması kesin sonuçların eğer her iki partiden de bir itiraz gelmez ise kesin sonuçların açıklanmasını en erken kasım sonuna kadar erteliyor.