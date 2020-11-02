En hızlı büyüyen hava kargo markası olan Turkish Cargo, gerçekleştirdiği hava kargo operasyonlarını küresel pandemi döneminde de aralıksız olarak sürdürdü. Gıda, yardım malzemesi, ilaç, maske ve medikal ekipmanlarını tüm dünyaya ulaştırdı. Özellikle global ilaç tedarik zincirinin aksamaması için çalışmalarını 7/24 özveriyle sürdüren Turkish Cargo, dünyada taşınan her 20 hava kargodan 1'ini taşıma başarısı gösterdi.

Dünyanın en geniş direkt kargo uçağı ağına sahip hava kargo markası olan Turkish Cargo, 95'i direkt kargo olan 300'den fazla destinasyona ulaşıyor ve global ağında yer alan müşterilerine 7/24 hizmet sağlamaya devam ediyor.

Avrupa'nın en iyi hava kargo markası olan Turkish Cargo, 2023 yılında dünyanın ilk 5 hava kargo markası arasında yer almayı hedefliyor.