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    • Ekonomi
    • 30.10.2020 00:45
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    • 30.10.2020 00:45
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    zirveye çıktı! Avrupa'nın en iyisi seçildi

    Türk Hava Yolları'nın () hava kargo taşımacılığındaki markası , Avrupa'nın en iyi kargo taşıyıcısı seçildi. Alman Lufthansa ise en iyi kargo uçağı operatörü oldu.

    Cevdet Özdemir
    Türk Hava Yolları yine zirvede!

    2020 Air Cargo News Ödülleri'nde kazanan şirketler belli oldu. Salgın nedeniyle çevrimiçi olarak yapılan törende ödül alan şirketler açıklandı. Buna göre yılın kargı şirketi ödülü American Airlines Cargo olurken ise Avrupa'nın en iyi kargo taşıyıcısı seçildi. Alman Lufthansa ise en iyi kargo uçağı operatörü oldu.

    KÜRESEL PAZAR PAYI YÜZDE 3.9'DAN YÜZDE 5.4'E YÜKSELDİ

    Bu yılın ilk yarısında her 20 hava kargodan birini taşıyarak küresel pazar payını yüzde 3.9'dan yüzde 5.4'e çıkaran Turkish Cargo, ekspres taşıyıcılar hariç hava kargo markaları arasında 95 destinasyondan oluşan dünyanın en geniş direkt kargo uçağı ağına sahip bulunuyor.

    Şirket 25'i direkt kargo olmak üzere 361 uçaktan oluşan filosuyla global iş süreçlerini yürütmeye devam ediyor.

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    Haberler Ekonomi Turkish Cargo zirveye çıktı! Avrupa'nın en iyisi seçildi