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    • Ekonomi
    • 23.10.2020 15:01
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    • 23.10.2020 15:03
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    yine zirvede! e rağmen rakiplerini solladı

    Türkiye'nin en büyük markalarından olan milli gururumuz , verilerine göre dün gerçekleştirdiği 649 uçuşla rakiplerini geçerek ilk sıraya yerleşti.

    Türk Hava Yolları yine zirvede

    Koranavirüs nedeniyle yurt dışı uçuşlarını belirli bir süre askıya alan ve 11 Haziran tarihi itibariyle yeniden başlayan , Avrupa Hava seyrüsefer Emniyet Teşkilatı () trafik verilerine göre, dün gerçekleştirdiği 649 uçuşla ilk sırada yer aldı. Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, "Eurocontrol tarafından paylaşılan ve 22.10.2020 tarihindeki trafik verilerini gösteren grafikte bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları 649 uçuşla en üst sırada yer aldı. Tebrikler" dedi. Eurocontrol'ün paylaştığı verilere göre ilk sırada yer 'yi, Ryanair, Air France ve Lufthansa takip etti.

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