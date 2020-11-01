İkinci el otomobil pazarında yaşanan yüksek fiyat artışlarına hükümet el koymaya hazırlanıyor. Belirli bir yaşın altındaki ikinci el otomobil ithalatına izin verilmesi dahil olmak üzere bir dizi tedbirin değerlendirildiği söyleniyor.
Pandemi ve kur etkisi olsa da galeriler, bireysel ya da ikinci el ticareti yapan şirketlerin fırsattan istifade suni olarak fiyatları yükselttiği gerekçesiyle harekete geçildi.
Bu durumun ekonominin sağlıklı işleyişi aleyhine olumsuz söylentilere ve algılara neden olduğu düşünülüyor. İkinci el otomobil piyasasına odaklanan hükümetin gündeminde, piyasanın sağlıklı işleyişi için alınabilecek tüm önlemler olduğu söyleniyor.
Kısa bir süre önce de Rekabet Kurumu, kurumsal markalar dahil olmak üzere ikinci el ticareti yapan işletmelere baskınlar düzenlemiş ve fiyat artışlarıyla ilgili inceleme başlatmıştı.
NELER YAŞANDI?
Türkiye'de 2019'un son çeyreğinden itibaren yaşanan stok sorunu devam ediyor. Mart-nisan aylarında pandemi nedeniyle fabrikalarda üretimin durması araç tedariki sorununu büyüttü.
Normalleşmeyle birlikte fabrikalarda üretim iki aylık bir sürenin ardından yeniden başladı. Ancak bu da çare olmadı. Çünkü fabrikalar alınan pandemi önlemleri nedeniyle tam kapasite çalışamıyor.
Siparişleri yetiştirmekte zorlanıyorlar. Sıfır kilometre araç temininde yaşanan zorluklar talebi ikinci el pazarına kaydırdı. Bu sebeple ikinci el otomobil fiyatlarında ciddi artışlar yaşandı. Fiyat artışları da araçları tüketicilerin gözünde yatırım aracına çevirdi.