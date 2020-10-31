Kadroya geçen 4D'li taşeron işçilerin zam oranı hakkındaki son gelişmeler merak edilmeye başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından taşeron işçilere yapılacak yüzdelik zam oranı yakından takip ediliyor. AÇSHB'nin 4D'li çalışan sürekli işçiler için yapacağı maaş zam oranı konusunda on binlerce çalışanın araştırmaları devam ediyor. Peki, kadroya geçen 4D'li taşeron işçilerin zam oranı ne kadar olacak? Konu hakkında yapılan son gelişmeleri ve açıklamaları takvim.com.tr'den anlık olarak takip edebilirsiniz.

4D'Lİ TAŞERON İŞÇİLERİN ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

Taşeron işçiler için yüzdelik dilim, ek ödeme ve refah payı son günlerde en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Bu zamana kadar 6 ayda bir kez %4 oranında zam yapılan taşeron işçilerin maaşlarında asgari ücrete dengeleme durumu söz konusu. 2020 TİS sayesinde maaşlara %10, %12, %15 ve %17.5 oranında zam uygulanması bekleniyor.