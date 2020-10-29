



Öte yandan, ABD'de Zeta kasırgasının Meksika Körfezi'nde etkili olmaya başlamasıyla enerji şirketlerinin bölgedeki açık deniz petrol ve doğal gaz platformlarındaki faaliyetlerini durdurması ise fiyatların düşüşünü kısıtlıyor. ABD İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik ve Çevre Uygulama İdaresi, kasırga nedeniyle Meksika Körfezi'ndeki petrol üretiminin yaklaşık yüzde 49'unun, doğal gaz üretiminin ise yüzde 55'inin durdurulduğunu bildirdi.



Brent petrolde teknik olarak 39,75 ile 39,86 dolar aralığının direnç, 39,64 ile 39,53 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.



