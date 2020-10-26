Güvenilir bir yatırım aracı olarak bilinen ve genelde düğünlerde hediyeleşme amacıyla kullanılan altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,64 artışla 496,20 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları aşağıda yer alıyor. İşte 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|488,00
|488,20
|496,00
|496,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.216,00
|3.237,00
|3.268,00
|3.289,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|445,00
|449,00
|452,50
|456,50
|Lira(Tam) Ziynet
|3.143,00
|3.163,00
|3.194,00
|3.214,00
|Yarım Ziynet
|1.571,00
|1.581,00
|1.597,00
|1.607,00
|Çeyrek Ziynet
|786,00
|791,00
|799,00
|804,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,64 artışla 496,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 804,00 lira, Cumhuriyet altını 3.289,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,64 yükselişle 496,20 liradan işlem gördü.
PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ, ALTIN YATAY
Küresel düzeyde Covid-19 vakalarının yeniden tırmanışa geçmesiyle yeniden ortaya çıkan talepte yavaş toparlanma kaygısının etkisiyle petrol fiyatları düştü.
İsveç merkezli Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) analisti Bjarne Schieldrop, Libya'da sağlanan ateşkes sonrasında, ülkenin halen günde yarım milyon varil düzeyinde olan hampetrol üretimi, önümüzdeki dört hafta içinde 1.0 milyan varil düzeyine kadar yükselebilecek.
Bir yandan da artan Covid-19 vakalarının talebi baskıladığını vurgulyan Schieldrop, "Denklemin iki yanı da petrole vuruyor; arz yanında Libya'nın artan üretimi, talep yanında da artan Covid-19 vakaları, petrol fiyatlarını aşağıya çekiyor" dedi.
Küresel düzeyde Covid-19 vakalarının hızla artmasının yarattığı ekonomik görünümdeki belirsizliklerin etkisiyle, değerli metaller genel olarak düştü.
Belirsizlikleri artıran bu gelişmelerle, altın 1,902.84 dolar ile yataya yakın işlem görürken, gümüş yüzde 1.59 düşüşle24.23 dolara geriledi.
Paladyumun on fiyatı da yüzde 1.01 düşüşle 2,367.40 dolara gerilerken, platinin ons fiyatı da yüzde 1.68 düşüşle 890.31 dolar ile 900 doların da altına geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 2.48 düşüşle 40.95 dolar,
- Batı Teksas yüzde 2.57 düşüşle 38.68 dolar,
- altın yüzde 0.03 artışla 1,903.00 dolar,
- gümüş yüzde 1.02 düşüşle 24.37 dolar,
- bakır yüzde 0.48 düşüşle 6,876.00 dolar,
- platin yüzde 3.29 düşüşle 875.80 dolar,
- paladyum yüzde 1.25 düşüşle 2,361.40 dolar düzeyindeydi.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizliklerin ve dolar endeksindeki yükselişin altının ons fiyatını baskıladığını belirtti.
Bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ile yeni konut satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.