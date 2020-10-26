Güvenilir bir yatırım aracı olarak bilinen ve genelde düğünlerde hediyeleşme amacıyla kullanılan altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,64 artışla 496,20 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları aşağıda yer alıyor. İşte 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?