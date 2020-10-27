Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 43,4 milyonu geçti. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD, 8,7 milyonu aşan vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken bu ülkeyi 7,9 milyondan fazla vaka sayısıyla Hindistan ve yaklaşık 5,4 milyon vakayla Brezilya izledi.

Brent petrolde teknik olarak 41,16 ile 41,24 dolar aralığının direnç, 41,08 ile 41 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.