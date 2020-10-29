Emlak Konut GYO, İstanbul Beşiktaş'taki arsası için gelir paylaşım modeliyle ihale yaptı. Konumuyla öne çıkan arsa için 26 inşaat firması yarıştı. Önceki gün son oturumu gerçekleşen ihalede en yüksek teklifi Gökyol Tahhüt Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret şirketi verdi. Firma, Dikilitaş'taki 3 bin 357 metrekare arsa için proje toplam geliri olarak 490 milyon lira, Emlak Konut GYO'ya arsa payı olarak yüzde 50'ye denk gelen 245 milyon lira taahhüt etti.

BAKANLIK BİNASI BOŞALTILDI

Hürriyet'in haberine göre lonumu ile öne çıkan bu alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü binası yer alıyordu. 1970'lerin sonunda yapılan bina İstanbul'da Eylül 2019'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra hasar görmüş ve boşaltılmıştı. Şimdi Barbaros Bulvarı'na cepheli bu arsada yeni bir proje inşa edilecek. İhale ilanında yer alan bilgilere göre ticari imarlı arsada emsal 2, emsale esas inşaat alanı da 6 bin 714 metrekare olarak belirlendi.