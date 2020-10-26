



Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 43 milyonu geçti. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD, 8,6 milyonu aşan vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken bu ülkeyi 7,9 milyondan fazla vaka sayısıyla Hindistan ve yaklaşık 5,3 milyon vakayla Brezilya izledi.

Libya'da, petrol tesisleri ve limanlarındaki mücbir sebep halinin kaldırılmasının ardından tekrar başlayan üretimin piyasalarda oluşturduğu arz fazlası endişesi de fiyatlardaki düşüşü destekliyor.

Günlük yaklaşık 500 bin varil üretim seviyesine ulaşan Libya, toplam petrol üretimini iki hafta içinde günlük 800 bin varile, 4 hafta içinde de günlük 1 milyon varile çıkarmayı hedefliyor.