29 Ekim Resmi Gazete ilanları: Kamuya memur alımı için ilanlar yayımlanıyor. 29 Ekim 2020 tarihi ile yayımlanmış olan kamu ilanlarına göre toplamda 1256 kişilik kadro ile memur alımı yapılacak. İlanlar Resmi Gazetede yayımlandı ve en az lise mezunu olan adaylar başvuru yapabilecek. Yayımlanan 29 Ekim 2020 tarihli kamu ilanlarına göre başvurular bazı şartlar dahilinde yapılacak. Bu kapsamda adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur.
28 Ekim 2002 Kamu İlanları:
- Giresun Üniversitesi 15 Personel Alacak.
- Hakkari Üniversitesi 12 personel Alacak.
- Atatürk Üniersitesi 50 Akademik personel alımı.
- Adıyaman Üniversitesi 18 personel alımı.
- Kırıkkale Üniversitesi 61 Akademik Personel Alımı.
- Doğu Karadeniz Kalkınma AJansı 6 Sözleşmeli Personel Alımı.
- Kafkas Üniversitesi 92 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı.
- Başkanlığa 1000 Memur Alımı ilanı,
- YÖK 2 Uzman Personel Alımı.
Kimler Başvuru Yapabilecek?
Yayımlanan 28 Ekim 2020 tarihli kamu ilanlarına göre başvurular bazı şartlar dahilinde yapılacak. Bu kapsamda adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak.
Öte yandan , KPSS, Yaş, Yabancı Dil ve Eğitim şartları aranacak.
Genel Şartlar: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak şartları aranacak.
Özel Şartlar: Söz konusu ilanlarda özel nitelikler farklılık göstermektedir. Ancak, 2018,2019 veya 2020 yıllarında yapılmış olan KPSS'den Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak, 35 Yaşını tamamlamamış olmak, Belirtilen alanda eğitimini tamamlamış olmak şartları aranacak.
Devlet memuru olma şartları nelerdir? Kimler devlet memuru olabilir?
Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Bunun dışında devlet memuru olacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Geçmiş senelerde bu konuda bir üst yaş sınırı da bulunmaktaydı. Ancak artık her yaştan kimse devlet memuru olabilir. Bu husus kurumlara bağlıdır. Kimi kurum 30 yaşını doldurmuş olmamak, kimi kurum 40 yaş, kimi kurum da 65 yaşına kadar olan kişileri memur olarak görevlendirebilmektedir.
Devlet memuru olarak görev almak için belli bir eğitim şartı da bulunmaktadır. En az ortaöğretim mezunu kimseler devlet memuru olarak görev alabilmektedirler.
Devlet memuru olarak görev alacak olan kişilerin kamu haklarından mahrum olmaması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan kişiler devlet memuru olarak görev alabilirler. Devlet memuru olmak için öncelikle yazımızda da bahsettiğimiz gibi ilk olarak öğreniminizi tamamlamanız gerekmektedir. Yani en az ortaöğretim mezunu olmanız gerekir.
Akabinde her sene yapılmakta olan KPSS yani Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmalı ve gerekli puanı almalısınız. Bundan sonra da memur kadrolarına başvuru yapmalısınız. Şayet puanınız yeterli ve memur olmaya herhangi bir engeliniz bulunmuyorsa memur olarak görev alabilirsiniz.