

Hangi dönemi kapsıyor?



31 Ağustos 2020 öncesi döneme ait borçları kapsayacak yapılandırma için yılsonuna (31 Aralık) kadar başvuru yapılabilecek. 18 eşit taksit ve 36 aya kadar vadenin uygulanacağı borçlarda ilk ödeme Ocak 2021'de olacak. SGK borçlarının ilk taksit ödemesi ise şubatta başlayacak. SGK'nın 165 milyar liralık alacağının yapılandırma kapsamında olduğu belirtiliyor.

Vergi borçları

Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergiler, bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı da yapılandırılacak. Vergilerin ödenmemiş kısmının tamamının yapılandırma kapsamında ödenmesi gerekirken, bunların faizlerinde ise Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınacak. Sadece faiz borcu olanlar ise Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanacak faizi ödeyecek.