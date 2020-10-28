Sınavsız yaş şartı olmadan Sağlık Bakanlığı binlerce işçi alımı için detaylar gelmeye devam ediyor. İŞKUR TYP ilanları kısmında yayımlanan duyurulara baktığımızda İstanbul ile Bursa şehirlerine alım yapıldığı görüldü. İlanlara baktığımızda Bursa'ya 300 , İstanbul'a ise 1500 işçi alımı yapıldığı görüldü. İŞKUR tarafından hayata geçirilen Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında istihdam edilmek üzere personel alımları yapılıyor. İŞKUR tarafından düzenlenen bir kurs veya programdan (girişimcilik eğitim programı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP'ye başvuramaz. İşte İŞKUR TYP başvuru sayfası