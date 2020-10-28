Kamuya 2021 yılında alınacak personel sayısı 100 bini bulacak. Yeni Ekonomi Programı öncesinde 35 bine yakın personel alımı için karar alındığı ve bütçelendirildiği belirtildi. 2021 yılı bütçesiyle de 65 bin personel daha alınması planlanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına polis alımları için geri sayım başladı. PÖH, PMYO, POMEM, PAEM, eğitimleri ile polis olmak isteyen adaylar yeni ilanların açıklanmasını bekliyor. 2020 bütçesinde 60 bin kamu personel alımı öngörülüyor. 2021'de de sağlık, eğitim gibi kadrolar olmak üzere Emniyet'e üniversite mezunu komiser, polis memuru ile bekçi alınacak.
PMYO NEDİR?
Polis Akademisine bağlı, 2 yıl süre ile ön lisans düzeyinde, parasız yatılı, üniformalı, beslenme, barınma ve sağlık giderlerinin devletçe karşılandığı mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan eğitim kurumlarıdır. Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını PMYO'da yetiştirir.
PAEM NEDİR?
Lisansüstü düzeyde eğitim veren parasız yatılı, üniformalı, beslenme, barınma ve sağlık giderlerinin devletçe karşılandığı mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan eğitim kurumlarıdır. Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını PAEM'de yetiştirir.
NASIL POLİS OLUNUR?
Polis olmak için belirli bir eğitimden geçmeniz ve bazı fiziki özelliklerde taşıyor olmanız gerekmektedir. Polis olabilmek için Lise mezunları, önlisans mezunları, lisans ve yüksek lisans mezunlarının farklı eğitim okullarında polislik eğitim almaları gerekmektedir. Bu eğitim süreleri son mezun olduğunuz okula göre 2 yıl ile 6 ay arasında değişmektedir. Peki hangi okulun eğitim süresi ne kadardır? Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri (POMEM) ' eğitimlerine katılarak altı aylık bir eğitim sonrası polis unvanına sahip olabilirsiniz. Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) ' eğitimlerine katılarak iki yıllık bir eğitim sonrası polis unvanına sahip olabilirsiniz. Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) ' eğitimlerine katılarak onbir aylık bir eğitim sonrası polis ünvanına sahip olabilirsiniz.
POLİS NEDİR?
Polis, vatandaşı ve kamu düzenini korumak için görev alan bir tür kamu görevlisidir. Polis teşkilatının amacı yurt içinde huzûr ve nizâmın temini, vatandaşların can, mal, ırz güvenliğinin sağlanması ve korunması, suç işlemeye yönelik davranışların önlenmesi, sanıkların yakalanarak adâlete teslim edilmesi şeklinde sıralanabilir.
POLİS TEŞKİLATININ TEMEL AMAÇLARI
Kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak
Yasaların uygulanmasını sağlamak
Suçları önceden tespit etmek, gerçekleşmesini önlemek ve soruşturmaları gerçekleştirmek
Çeşitli belge ve lisansları düzenlemek
TÜRKİYE'DE POLİS TEŞKİLATI
Türk Polis Teşkilatı modern anlamda 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Halen 1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'na dayanarak örgütlenmiş ve 1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Sâlahiyet Kanunu ile yetkilendirilmiş bir teşkilattır. İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir genel müdürlüktür. Merkezde Daire başkanlıkları, taşrada İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri olarak örgütlenmiştir. Daha çok suç olmadan önce önleme işi ön plandadır. Yaklaşık olarak 250.000 personeli ile görev yapmaktadır. Sahil Güvenlik Teşkilatı ( Sahil ve Denizlerde ) ve Jandarma teşkilatı ( köy ve kırsal alanlarda ) ile bölge paylaşımı yapılmış ve sadece il ve ilçe merkezlerinde ( polis ) görev yapmaktadır.