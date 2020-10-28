Yarın 29 Ekim Perşembe günü ülkemizin 81 ilinde Cumhuriyet Bayramı milyonlarca vatandaşımız tarafından büyük bir sevinçle kutlanacak. 29 Ekim resmi tatil olduğundan bazı kurum ve kuruluşlar kapalı olacak. Bu nedenle yarın kargo şubelerinde gönderim ve alım işlemleri olanlar 29 Ekim kargolar açık mı sorusu hakkında araştırma yapıyor. Peki, Yarın PTT, MNG, Aras, Yurtiçi, Sürat Kargo açık mı kapalı mı olacak? İşte bilgiler...

29 EKİM KARGOLAR AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olduğundan devlet daireleri, bankalar, noterler gibi pek çok yer tatilde olacaktır. Kargo şirketleri de resmi tatil olduğundan kapalı olacak ve bir sonraki gün hizmet verecektir. PTT, MNG, Aras, Yurtiçi, Sürat Kargo'da işlemleri olan vatandaşlar 30 Ekim Cuma günü işlemlerini gerçekleştirebilecek.

İşte resmi tatil günleri dışında kargoların çalışma saatleri;