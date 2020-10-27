

Reel sektöre sağladıkları desteği pandemi döneminde de kesintisiz olarak sürdüren kamu bankaları, KOBİ'lere yönelik 100 bin liraya kadar Mikro İşletmeler Destek Paketi'ni hayata geçirdiğini duyurdu. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank tarafından yapılan ortak açıklamaya göre; KGF teminatlı olarak, 48 aya kadar vadeyle yıllık yüzde 11.5 faiz oranıyla kullandırılacak krediden, cirosu 3 milyon liraya kadar olan firmalar yararlanabilecek. 1 milyon liranın altında cirosu olan işletmelere 50 bin liraya kadar limit açılan kredide; 1 milyon ile 3 milyon lira arasında ciroya ulaşan işletmelerin azami limiti ise 100 bin lira olacak. Firmaların kredi limitinin en fazla yüzde 10'u nakit olarak serbest kullanıma bırakılacak, en az yüzde 90'lık kısmı ise işletme giderlerinin finansmanı amacıyla 3. kişilere ve satıcılara havale-EFT ve kurumsal kart üzerinden ödenecek.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, paket ile ilgili "Pandemi döneminde işletmecilerimizi, KOBİ'lerimizi, sanayicimizi yalnız bırakmayan kamu bankalarımızdan vatandaşımıza bir destek daha! KOBİ'lerimizin ve esnafımızın yanındayız" dedi.

ekonomisinde, 3. çeyrekteki güçlü toparlanma ile başlayan büyüme devam ediyor. Reel kesim güven endeksi Ekim'de Eylül'e göre 2.8 puan artarak 108.1 ile'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.Kapasite kullanım oranı Ekim'de bir önceki aya göre 0.8 puan artarak yüzde 75.4 ileulaşırken; sektörel güven endeksleri de yükseldi. Bakan Albayrak, son verilerin, Türkiye ekonomisinin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösterdiğini belirtti.