



KAMU BANKALARINDAN KOBİ'LERE DESTEK PAKETİ

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank tarafından yapılan ortak açıklama ile Mikro İşletmeler Destek Paketinin detayları paylaşıldı. Reel sektöre sağladıkları desteği pandemi döneminde de kesintisiz olarak sürdüren kamu bankalarınca, Mikro İşletmeler Destek Paketi uygulamaya alınıyor.



Mikro İşletmeler Destek Paketi✅

Pandemi döneminde işletmecilerimizi, KOBİ'lerimizi, sanayicimizi yalnız bırakmayan kamu bankalarımızdan vatandaşımıza bir destek daha!



KOBİ'lerimizin ve esnafımızın yanındayız.

Mikro İşletmeler Destek Paketi milletimizin hizmetinde. https://t.co/8cJPLR3Zi2 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 26, 2020

Mikro İşletmeler Destek Paketi ile KOBİ'lerin başta maaş ve kira ödemeleri olmak üzere; temel maliyetlerinin karşılaması böylelikle KOBİ'lerin finansman ihtiyaçlarını giderilmesiyle beraber nakit desteği sağlanarak tedarikçileri ile aralarındaki nakit akışının korunması hedeflendi.