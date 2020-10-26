Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 26.10.2020 09:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.10.2020 09:14
    ABONE OL

    Hazine ve Maliye Bakanı dünya devleriyle görüşecek

    Hazine ve Maliye Bakanı , yarın tarafından düzenlenecek olan Citibank Yatırımcı Konferansı'nda uluslararası dev şirketlerin temsilcileri ile bir görüşme gerçekleştirecek.

    Dünya devleri ile yatırım konferansı

    Dünyada yeni tip koronavirüs salgını sonrası küresel lerin nasıl şekilleneceği, tedarik zincirlerinin ne yönde değişeceği konularının tartışıldığı bir ortamda Türkiye önemli bir toplantı gerçekleştiriyor. 27 Ekim'de (yarın) tarafından düzenlenecek Citibank Yatırımcı Konferansı'nda Hazine ve Maliye Bakanı , uluslararası dev şirketlerin temsilcileriyle görüşecek.

    KÜRESEL ŞİRKETLER
    Videokonferans yoluyla yapılacak toplantıya teknoloji, ilaç, otomotiv, enerji, sigortacılık gibi sektörlerden 100'den fazla şirketin temsilcileri katılacak. Dünyanın birçok bölgesinde faaliyet gösteren küresel şirketlerin toplam ciroları ve piyasa değerleri trilyonlarca doları buluyor. Aralarında dünyanın en değerli şirketlerinin de bulunduğu toplantıda, doğrudan yatırımlar konusunda Türkiye'deki yatırım imkanları, fırsatlar ve gelişmeler ele alınacak.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dünya devleriyle görüşecek