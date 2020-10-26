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    • Ekonomi
    • 27.10.2020 00:19
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    • 27.10.2020 00:19
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    En düşük kredi i veren hangisi? 27 Ekim taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları!

    Kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar bir yandan lar tarafından yapılan açıklamaları takip ederken diğer yandan da güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi oranlarını inceliyor. Bankalar belirli dönemler aralığında faiz oranlarında değişime giderken en düşük faizi veren banka merak konusu oluyor. Peki, En düşük kredi faizi veren banka hangisi? İşte banka banka 27 Ekim taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarında son gelişmeler...

    En düşük kredi faizi veren banka hangisi?

    Araba ve ev almak isteyenler özellikle bankalar tarafından duyurulan kredi faiz oranlarını merak ederek arama motorları üzerinden en uygun krediyi veren bankaları öğrenmek istiyor. Bu bağlamda on binlerce kişi kredi faiz oranlarındaki son değişimleri merak ediyor. Bankaların duyurduğu son bilgilere göre kredi faiz oranları değişti. Banka banka kredi faiz oranlarındaki son durumu ve gelişmeleri takvim.com.tr'den anlık olarak öğrenebilir, size en uygun fırsatları inceleyebilirsiniz.

    KREDİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Her bankanın resmi internet sitesinde kredi hesaplama aracı bulunuyor. Aşağıda yer alan linklere tıklayarak bankaların sitelerinden kredi miktarına göre güncel faiz oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

    ZİRAAT BANKASI KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    HALKBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    VAKIFBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    GARANTİ BBVA KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    TEB KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    AKBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    ING BANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞ BANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

    ZİRAAT BANKASI

    Tüketici kredisi: 1.34

    Taşıt kredisi: 1.3

    Konut kredisi: 1.29

    HALKBANK

    İhtiyaç kredisi: 1.31

    Taşıt kredisi: 1.30

    Konut kredisi: 0.99

    VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

    SarıPanjur Konut Kredisi: 1.29

    Taşıt kredisi: 1.65

    Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.99

    TEB FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 1.24

    Taşıt kredisi: 1.3

    Konut kredisi: 1.34

    AKBANK

    Direkt kredi: 1.81

    İhtiyaç kredisi: 1.75

    Konut kredisi: 1.30

    Taşıt kredisi: 1.37

    QNB FİNANSBANK

    İhtiyaç kredisi: 1.19

    Konut kredisi: 1.58

    Taşıt kredisi: 1.61

    GARANTİ BBVA

    İhtiyaç kredisi 1.39

    Konut kredisi: 1.31

    Taşıt kredisi: 1.47

    DENİZBANK

    Konut kredisi: 1.34

    Taşıt kredisi: 1.36

    İhtiyaç kredisi: 1.87

    İŞ BANKASI

    İhtiyaç kredisi: 1.30

    Taşıt kredisi: 1.30

    Ev kredisi: 1.25
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    Haberler Ekonomi En düşük kredi faizi veren banka hangisi? 27 Ekim taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları!