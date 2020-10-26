Son dakika: Borsa güne düşüşle başladı | 26 Ekim 2020 BIST100 endeksi son durum

Bankacılık endeksi yüzde 1,23 ve holding endeksi yüzde 1 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,90 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,65 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.