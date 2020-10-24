22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Hafta sonu yaşanan değişimlerle canlı altın fiyatlarındaki son durum merak konusu oluyor. Bir önceki kapanışta dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü son kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 486 liradan tamamlamıştı. Gram altın, dün güne yükselişle başladı. Peki, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte hafta sonu altın fiyatlarında son alış satış fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?