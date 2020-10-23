Akşam saatlerinden itibaren canlı altın fiyatlarındaki son durumu merak edenler araştırmalarına arama motorları üzerinden devam ediyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,70 artışla 488,20 liradan tamamladı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 490 bin liraya yükseldi. İşte 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|484,60
|484,80
|488,00
|488,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.193,00
|3.214,00
|3.216,00
|3.237,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|442,00
|446,00
|445,00
|449,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.121,00
|3.141,00
|3.143,00
|3.163,00
|Yarım Ziynet
|1.560,00
|1.570,00
|1.571,00
|1.581,00
|Çeyrek Ziynet
|780,00
|785,00
|786,00
|791,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,70 artışla 488,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 791,00 lira, Cumhuriyet altını 3.237,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,70 yükselişle 488,20 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 490 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 490 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 483 bin 570 lira, en yüksek 490 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 490 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 858 milyon 584 bin 650,17 lira, işlem miktarı ise 1.790,95 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 866 milyon 642 bin 857,42 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Goldex Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
ALTIN HAFİF YÜKSELDİ, PETROL YATAY
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cdvid-19 salgını nedeniyle rekor üretim kesintisine gitmeye hazır olacağı açıklamasıyla kazanımlarını koruyan petrol fiyatları, haftayı yatay kapatmaya hazırlanıyor.
Altın fiyatları da, ABD canlandırma paketinde anlaşmaya varılacağı umutlarının, yatırımcının enflasyona karşı koruma olarak gördüğü altına olan talebi artırmasıyla hafif yükseldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun uygulamakta olduğu petrol üretim kısıntısı süresinin uzatılabileceğini söyledi.
Valdai Tartışmalar Klübü'nün yıllık toplantısında konuşan Putin, Bu aşamada, hiçbir şeyi değiştirmemize gerek olmadığına inanıyoruz; ancak, mevcut üretim kısıtlamalarını sürdürebileceğimizi ve daha önce yapmayı düşündüğümüz kadar kısa sürede kaldırmayacağımızı da göz ardı etmiyoruz" dedi ve ekledi:
"ve hatta, gerekirse de, üretim kısıntısının artırılmasını da kabul edebiliriz."
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Başkanı Donald Trum yönetimiyle dördüncü teşvik paketine ilişkin görüşmelerin olumlu gelişmemesi durumunda, sürdürmeyip kesmiş olacaklarını vurguladı.
Pelosi müzakerecilerin, Covid-19 salgını sürecinde bir başka tur finansal yardım için Trump yönetimiyle devam eden görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ve tasarının "çok yakında" sonuca ulaşabileceğini ve Temsilciler Meclisi alt kanadının paketi Kasım seçimlerinden önce onaylayabileceğini söyledi.
MSNBC ile yaptığı söyleşide, ilerleme gördüğünü belirten Pelosi, "İyi bir yoldayız... Yaklaşıyoruz" dedi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol değişmeyerek 42.76 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.02 düşüşle 40.68 dolar,
- altın yüzde 0.11 artışla 1,906.19 dolar,
- gümüş yüzde 0.26 düşüşle 24.66 dolar,
- bakır yüzde 1.24 düşüşle 6,909.00 dolar,
- platin yüzde 3.20 artışla 913.95 dolar,
- paladyum yüzde 0.32 düşüşle 2,380.51 dolar düzeyindeydi.