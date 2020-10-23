Cuma günü piyasaların kapanış saatlerinde dolar ve eurodaki son durum merak konusu oluyor. Piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler canlı döviz kurlarını incelemek istiyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,9520 liradan güne başladı. Serbest piyasada 9,3860 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,3880 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9240 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3750 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro kaç TL oldu? Dolar ve euro haftayı nasıl kapattı? İşte dolar ve euro alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?