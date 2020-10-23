Cuma günü piyasaların kapanış saatlerinde dolar ve eurodaki son durum merak konusu oluyor. Piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler canlı döviz kurlarını incelemek istiyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,9520 liradan güne başladı. Serbest piyasada 9,3860 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,3880 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9240 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3750 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro kaç TL oldu? Dolar ve euro haftayı nasıl kapattı? İşte dolar ve euro alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
AVRUPA BORSALARI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artarak 361 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 5.821 puan oldu
Almanya'da açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 58,0'e yükselerek beklentileri aşması sonrası Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 artışla 12.563 puana çıktı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 artışla 4.875 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 primle 6.839 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 19.169 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışa paralel 1,1818 seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa karşın ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışı ve küresel bazda beklentilerden iyi gelen makro ekonomik verilerle Avrupa borsalarının alıcılı seyrettiğini söyledi.
Bugün açıklanan verilere göre İngiltere'de perakende satışlar eylülde aylık yüzde 1,5, yıllık yüzde 4,7 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
Dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, Brexit konusu ve jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.
ASYA BORSALARI ÇİN HARİÇ ALICILI SEYRETTİ
ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışı Asya borsalarındaki alıcılı seyri desteklerken, Çin negatif ayrıştı.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayısı ve salgının tedavisine yönelik açıklamaların piyasalardaki gidişatta önemli rol oynadığını bildirdi.
Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre ülkenin çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi eylülde yıllık yüzde eksi 0,3 oldu. Dün BoJ tarafından finansal kurumlara yapılan uyarılara karşın artan küresel risk iştahı ile Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kazanarak günü 23.516,59 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 düşüşle 104,75 seviyelerine geriledi.
Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından dün yapılan açıklamada ekonomik toparlanmanın hızında sürekli durgunlaşma ve finansal piyasalarda önemli düzeltme olması durumunda, finansal kurumların sağlamlığında bir bozulma oluşabileceği belirtilerek, "Hızlı likidite desteğinin sağlanmasının yanı sıra borçların sürdürülebilirliğinin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi giderek daha önemli hale gelecektir." ifadeleri kullanıldı.
Şu dakikalarda Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 artışla 40.742 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 yükselişle 24.830 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi kapanışta yüzde 0,2 değer kazancıyla 2.360,81 puan oldu.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise kapanışa yakın yüzde 0,9 gerileyerek 3.283 puana indi.
ALTININ KİLOGRAMI 490 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 490 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 483 bin 570 lira, en yüksek 490 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 490 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 858 milyon 584 bin 650,17 lira, işlem miktarı ise 1.790,95 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 866 milyon 642 bin 857,42 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Goldex Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
ALTIN HAFİF YÜKSELDİ, PETROL YATAY
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cdvid-19 salgını nedeniyle rekor üretim kesintisine gitmeye hazır olacağı açıklamasıyla kazanımlarını koruyan petrol fiyatları, haftayı yatay kapatmaya hazırlanıyor.
Altın fiyatları da, ABD canlandırma paketinde anlaşmaya varılacağı umutlarının, yatırımcının enflasyona karşı koruma olarak gördüğü altına olan talebi artırmasıyla hafif yükseldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun uygulamakta olduğu petrol üretim kısıntısı süresinin uzatılabileceğini söyledi.
Valdai Tartışmalar Klübü'nün yıllık toplantısında konuşan Putin, Bu aşamada, hiçbir şeyi değiştirmemize gerek olmadığına inanıyoruz; ancak, mevcut üretim kısıtlamalarını sürdürebileceğimizi ve daha önce yapmayı düşündüğümüz kadar kısa sürede kaldırmayacağımızı da göz ardı etmiyoruz" dedi ve ekledi:
"VE HATTA, GEREKİRSE DE, ÜRETİM KISINTISININ ARTIRILMASINI DA KABUL EDEBİLİRİZ."
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Başkanı Donald Trum yönetimiyle dördüncü teşvik paketine ilişkin görüşmelerin olumlu gelişmemesi durumunda, sürdürmeyip kesmiş olacaklarını vurguladı.
Pelosi müzakerecilerin, Covid-19 salgını sürecinde bir başka tur finansal yardım için Trump yönetimiyle devam eden görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ve tasarının "çok yakında" sonuca ulaşabileceğini ve Temsilciler Meclisi alt kanadının paketi Kasım seçimlerinden önce onaylayabileceğini söyledi.
MSNBC ile yaptığı söyleşide, ilerleme gördüğünü belirten Pelosi, "İyi bir yoldayız... Yaklaşıyoruz" dedi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol değişmeyerek 42.76 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.02 düşüşle 40.68 dolar,
- altın yüzde 0.11 artışla 1,906.19 dolar,
- gümüş yüzde 0.26 düşüşle 24.66 dolar,
- bakır yüzde 1.24 düşüşle 6,909.00 dolar,
- platin yüzde 3.20 artışla 913.95 dolar,
- paladyum yüzde 0.32 düşüşle 2,380.51 dolar düzeyindeydi.