



Kripto para piyasalarında en yüksek hacimli ilk 100 birimden 66 birimin değeri son 24 saatte düştü ve ilk 10 birimden sekiz tanesi düşenler arasındaydı.



Kripto piyasalarındaki toplam piyasa hacmi de, hafta sonunda 402.51 milyar dolar ile uzun süredir ilk kez 400 milyar doları aştıktan sonra, yeni haftanın başında 398.09 milyar dolar ile yeniden 400 milyar doların altına döndü.