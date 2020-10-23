Bitcoin kritik sınırın üstünü test etti

Kurumsal alımların artması ve online ödeme sistemi PayPal'ın, kripto para transferlerine izin vereceğini açıklamasının ardından gelen alımlarla, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin 13,000 doların üzerini gördü. Yeni günün erken saatlerinde 13,147 dolara kadar tırmanan Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.33 artışla 12,941 dolara çekildi ve toplam piyasa hacmi 239.71 milyar dolar ile 240 milyar dolar sınırına yaklaştı.



CNBC'ye konuşan milyarder hedge fon yöneticisi Paul Tudor Jones, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri yorumlarken, Bitcoin'in tırmanış sürecindeki "ilk arayı" verdiğini ve yükselişte "daha epey yol" olduğunu vurguladı. Bitcoin'i "enflasyon sürecinde en iyi yatırım aracı" diye nitelendiren Jones, bu özelliğiyle kripto para birimini altın, bakır ya da TIPS'lere (ABD Hazinesi Enflasyon Korumalı Tahvili - Treasury Inflation Protected Securities) benzettiğini ekledi. Küresel piyasalarda yeniden yükselmeye başlayan 24 saatlik işlem hacmi de 107.54 milyar dolar ile 100 milyar doların üzerinde tutundu. Kripto para piyasalarında en yüksek hacimli ilk 100 birimden 21 birimin değeri son 24 saatte düştü ve ilk 10 birimden 2 tanesi düşenler arasındaydı. Toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 7 milyar dolarlık artışla 386.19 milyar dolardan 393.17 milyar dolara yükseldi. Toplam 7,494 kripto para biriminin işlem gördüğü 31,857 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60.9'unu Bitcoin oluşturuyordu.