Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 26.10.2020 08:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.10.2020 08:57
    ABONE OL

    26 Ekim yatan iller! ekranı!

    Evde bakım parası yattı mı? yatan iller 26 Ekim günü sorgulanıyor. arama motorlarında sorgulanıyor. Her ay düzenli olarak evde bakım maaşı alan aileler evde bakım maaşı yatan illeri araştırıyor. Birçok ilde maaşlar yatırıldı. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişilere yönelik verilen evde bakım maaşlarından her ay binlerce kişi faydalanıyor. İşte 26 Ekim evde bakım maaşı yatan iller listesi…

    takvim.com.tr
    26 Ekim evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı sorgulama ekranı!

    26 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası hangi illerde yattı sorusuna yanıt aranıyor. Evde bakım maaşları düzenli olarak her ay farklı tarihlerde farklı iller için yatırılıyor. Her ay bu maaşı alan vatandaşlar da ücretlerin hesaplarına yatıp yatmadığını sorguluyor. E-Devlet veya Ziraat Bankası üzerinden de evde bakım maaşlarını sorgulamak mümkün. Peki, 26 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Yanıtı haberimizde…

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 26 EKİM

    1- Tokat

    2- Karabük

    3- Hatay

    4- Aksaray

    5- Antalya

    6- Afyonkarahisar

    7- Sakarya

    8- Şanlıurfa

    9- Zonguldak

    10- Konya

    11- Samsun

    12- Mersin

    13- İstanbul

    14- Manisa

    15- Denizli

    16- Bilecik

    17- Ordu

    18- Erzurum

    19- Kars

    20- Balıkesir

    21- İzmir

    22- Çanakkale

    23- Uşak

    24- Bursa

    25- Adana

    26- Kayseri

    2020 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

    Ocak ayında 1.460,61 TL olan evde bakım aylığı 2020 Temmuz ayında yapılan son zam ile 1.544,61 TL oldu.

    Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, "2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımını aylık 1.544,61 TL'ye çıkardık" dedi.

    EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

    Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

    EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

    SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

    EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?

    Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.

    EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

    1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

    2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

    3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

    Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine'
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi 26 Ekim evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı sorgulama ekranı!