



Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) "Sınırlar Ötesi Dijital Para- Makro Finansal Etkiler" başlıklı raporunda, dijital paraların yararlarına karşın belirli "risk ve zorlukları" barındırdıklarına dikkat çekilerek, yabancı dijital para birimleri ve kripto para birimlerinin, döviz ikamesinde baskı oluşturabileceği ve döviz uyumsuzluklarından kaynaklanan zayıflıkları daha da kötüleştirebileceği uyarısı yaptı.



Dijital teknolojilerde hızla devam eden gelişmelerin, yerel ve küresel ölçekte işlemler için yeni dijital para biçimlerinin benimsenmesine de hız kazandırdığına işaret edilen raporda, bunların merkez bankası dijital para birimleri ve büyük teknolojik şirketler veya platformları tarafından önerilen küresel sabit kripto paralar olduğu vurgulandı ve dijitalleşmenin geleneksel dinamiklerden farklı şekillerde para birimlerinin uluslararası kullanımını yaygınlaştıracağı da eklendi.