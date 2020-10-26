EGM- Jandarma yeni dönem bekçi alımı son dakika başladı mı? Sorusu oldukça merak edeilmeye devam ediyor. Hürriyet Gazetesi 'nden Neşe Karanfil, bugün kaleme aldığı yazısında kamuya 2021 yılında yapılacak personel alımına değindi. Bütçe görüşmelerinde 2021 yılında en az 100 bin kamu personeli alımı yapılacağının görüşüldüğünü söyleyen Karanfil, bekçi alımı da yapılacağını söyledi. Bu açıklama sonrası bekçilik bekleyen adaylar, ilanın ne zaman yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki bekçi alımı hangi illere yapılacak? İşte başvuru şartları ve tüm detayları...
HANGİ İLLERE ALIM YAPILACAK?
Bu sene İstanbul için 400 bekçi alımı ilanı yayımlanmış ve başvurular alınmıştı. Başvuru sonrası geçtiğimiz Cuma günü sonuçlar açıklandı. Bu ilanın ardından sıra diğer iller için bekçi alımının yapılmasına geldi. Edinilen bilgilere göre tüm illerde bekçi alımı yapılması beklenmiyor. İhtiyaç olan illerde ise belirli sayıda bekçi alınması bekleniyor.
Bekçilikte başvuru şartları ise şu şekilde:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Lise ve dengi okul mezunu olmak, Türk vatandaşı olmak, Başvuru yapılan tarihte 18 yaşını doldurmuş olmak ya da 31 yaşından gün almamış olmak, Askerlik hizmetini tamamlamış olmak, Başvuru yapılan süre itibari ile herhangi bir siyasi parti üyesi olmamak ya da herhangi bir yan kuruluş ile ilgisi bulunmamak, Terör örgütlerine, bu örgütlerin herhangi aleni ya da gizli olmak koşulu ile herhangi bir faaliyetine katılmamış olmak, Herhangi bir sebeple polislikten çıkarılmamış olmak (Sağlık sebebi dışında), Herhangi bir uyuşturucu madde kullanmıyor olmak ya da kullanması neticesinde başvuru yaptığı an itibari ile tedavi görmüyor olmak, Memur olmasına engel teşkil edecek herhangi bir durumunun olmaması, Sağlık yönetmeliğince belirtilen şartları taşıyor olmak, Silahlı görev yapmaya veya silah taşımaya hukuki manada bir engelinin olmaması, Toplumda kötü özellikleri ile tanınmamış olmak, Kamu haklarından mahrumiyetinin bulunmaması, Kendisinin ya da eşinin herhangi bir fuhuş suçuna teşebbüs etmemesi, kumarla alakasının olmaması, uyuşturucu sebebi ile adli ya da idari soruşturma geçirmemiş olması ya da bu suçları işlemekten hüküm giymemiş olması, En az 1,67 boy oranına sahip olmak, Vücut kitle indeksi 18 ile 27 arasında olmalı, Başvuru yaptığı ilde 1 yıldır ikamet ediyor olmak, Güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması ve Herhangi bir yüz kızartıcı suçtan dolayı hükümlü olmamak gibi şartları taşıyor olması gerekmektedir.
BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?
Ön lisans Mezunu olan Bekçi 4,357,50 ile 4.400 TL arasında, Lisans Mezunu ve Bekar olan Bekçi 4, 404 TL ile 4,657,00 TL arasında maaş almaktadır. Bu maaş hesaplamasına eş ve çocuk yardımı dahil değildir.