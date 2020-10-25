"BİM'e girerken neden iki kapıdan geçiliyor" sorusunu sizler için araştırdık... Sosyal medyada bu sorunun cevabını alabilmek için onlarca başlık açılmış ve çoğunda da farklı cevaplar verilmiş. Bu sorunun en doğru cevaplarını sizler için araştırdık. BİM'den alışveriş yapan herkes fark etmiştir. Her market girişinde tek kapı bulunurken BİM'e girerken ardı ardına iki kapıdan geçerek marketin içine ulaşabiliyoruz. Peki bunun sebebini hiç merak ettiniz mi? Konu hakkında birden fazla iddia var.
"Peki dışarıya çıkarken 1 kapı var, o zaman içerideki sıcaklığı nasıl dengeliyorsunuz?" Bunun sebebi ise, hava sirkülasyonunu korumanın yanında bir de hırsızlara karşı güvenlik sağlıyor, girdiği kapıdan çıkmasını engelliyor. Çıkışta ise kasa bulunduğu için kasayı atlatmak zor fakat girişte böyle bir şey yok onun için 2 kapılı koruma mevcut. Tabi bir sebebi daha varmış o da bir hayli ilginç
Mal getiren taşımacılarda girişteki ilk kapının anahtarı bulunuyormuş, böylece getirdikleri malı sabahın erken saatlerinde Bim'in içerisine bırakabiliyorlar, böylece çalışanlar geldiğinde ilk kapının içerisine bırakılan malları alıp marketin raflarına yerleştiriyorlar.
Peki bu 2 kapılı sistem aslında nasıl çıkmış merak ettiniz mi? Güvenlik veya hava sıcaklığının korunması için değilmiş.
Bim'in ilk ruhsat projesinde iki kapının arasında sterilizasyon işlemi yapılması düşünülmüş. Yani hijyeni mükemmel olarak sağlayacak bir sistem.
Fakat bu maddi açıdan büyük yük olacak ki iptal edilmiş. Daha sonra bu proje değiştirilmeden devam edilmiş. Ve ortaya bu harika tasarım çıkmış.
BİM MARKET AÇILIMI NEDİR?
BİM'in adının açılımı ve anlamı için sosyal medyada paylaşılan en popüler iddia Birleşik İslam Marketleri olarak atıldı. Birleşik İslam Marketleri'nin kısaltılması olarak BİM adının verildiği söylentisi birçok kesim tarafından kabul gördü. Oysa ki bu iddia tamamen asılsız ve gerçek dışı bir iddia olarak kaldı.
1995 yılında ilk adımını atan ve amacı her zaman kaliteli ürünü uygun fiyata sunmak olan BİM'in gerçek açılımı Birleşik Marketler A.Ş.'dir. Türkiye'de yaklaşık 5 bine yakın mağazası vardır. Sadece yurtiçinde değil, yurt dışında da ülkemizi başarıyla temsil eden markalarımızdan biri olan BİM Fas ve Mısır gibi ülkelerde de en çok tercih edilen marketlerin başında geliyor.
BİM'in kuruluşu ve Cüneyd Zapsu ile ortaklığı :
Cüneyt Zapsu ve kardeşi Aziz Zapsu 1994 yıllarında BİM'i kurarken Mustafa Latif Topbaş da kurucu ortaklardan biriydi. Zapsu ailesi 2003 yılında BİM hisselerini satıp ortaklıktan çıktı. BİM'de ilk başta İdare Meclisi Başkan Vekili olarak görev yapan Topbaş, 2005 yılından itibaren İdare Meclis Başkanlığı, 2010 yılından itibaren ise İcra Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlendi. BİM 2005'te 496 milyon dolarlık piyasa değeri ile halka açıldı. Topbaş'ın Ülker ile ortaklığı : Mustafa Latif Topbaş kızını Ülker ailesine gelin verdikten sonra iş ortaklığına da adım attı. 1996 yılında, Mustafa Topbaş, Ülker ailesi ile ortak Ak Gıda'yı kurdu.
BİM ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
BİM merkez binası, Ebubekir Cad. No: 73 Sancaktepe 34887 İstanbul adresinde bulunmaktadır. BİM merkez şubesinin santraline 0216 564 03 03 numaralı telefon aracılığıyla veya 0216 311 79 78 faks numarasıyla erişebilirsiniz.
BİM'in çağrı merkezi numarası ise 0850 254 44 44'tür.