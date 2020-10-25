BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Ekim Salı 2020! BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Ekim Salı 2020 yine dopdolu. Gıdadan ev tekstiline, giyimden mutfak ürünlerine, temizlik ürünlerinden kişisel bakıma kadar pek çok ürün uygun fiyatla satışa sunuluyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Ekim Salı 2020 inceleyenler sabah saatlerinden itibaren markete gitmeyi planlıyor. Stoklarla sınırlı olan BİM aktüel güncel kataloğu haberimizden inceleyebilirsiniz.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 27 EKİM 2020 SALI
Bulaşık Makinesi Tableti
• 60 tablet
GüldalUltra Çamaşır Suyu
• 2,5 L
CifJel Yüzey Temizleyici
• 2x750 ml
QuickdishMikrofiber Temizlik Bezi
• 8'li
IşılKalıp Sabun
• Parfüm Serisi
• 4x110 g
NaturaloveBambu Kapaklı Cam Kupa
Avokado Yastık
DuruDuş Jeli • 2x500 ml
CupidoÇikolatalı Mısır ve Buğday Gevreği
• 750 g
• Kral Şakir karakterlerinden biri bu pakette, üstelik iki yeni kostümle
BanabiWasabi Aromalı Soya Soslu Yer Fıstığı
• 125 g
Polonez
Dilimli Hindi Salam
• 110 g
• Parça etli
Delites
Tam Tahıllı Bisküvi
• Yaban mersinli
• Hurmalı
Frutti
Meyveli Soda
• 1 L