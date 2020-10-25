Yeni maaş müjdesi! İşte kalem kalem zam oranları... 2021 yılında SSK, Bağ-kur ve emeklenin maaşları kaç TL olacak? 2020 yılının bitmesine 2.5 ay kala emekliler 2021 yılında alacaklarını zam miktarını sorgulamaya başladı. Zam oranları için ipuçları da var. Yeni Ekonomi Programı'ndaki TÜFE tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 4.49 olacak. Bu durumda Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 4.49, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 3.49 zam alacak. Kesin oran için geriye 3 veri kaldı. Ekim, Kasım, Aralık enflasyonu eklenecek, Ocak artışı ortaya çıkacak. 4 Ocak'ta 15 milyonu aşkın memur ve emeklinin zam oranı da belli olacak.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI
Yani Ocak zammı için yol yarılandı. Temmuz-eylül enflasyonu yüzde 2.44 olarak gerçekleşti. 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 2.44 olarak görünüyor.
Kesin oran için geriye 3 veri kaldı. Ekim, Kasım, Aralık enflasyonu eklenecek, Ocak artışı ortaya çıkacak. 4 Ocak'ta 15 milyonu aşkın memur ve emeklinin zam oranı da belli olacak.
Emekliye en az 1.988 Lira; en düşük emekli aylık tutarı esnaf vatandaşta bin988, 2000 yılından önce emekli olan SSK'lı vatandaşta 2bin353 lira, memurda 2bin 938 lira olarak artış yaşanacak. Memura en az olarak 3882 lira aile destek yardımları hariç en düşük memur maaşı 3882 lirayı bulacak. 527 lira aile yardımı, yüzde 4,4 oranında yükselişle eş yardımları 366 lira, çocuk yardımlar sıfır-altı yaş için 80 lira daha üst yaş gruplarında 40 liraya çıkacak. İki çocuklu ve eşi herhangi bir işte aktif olarak çalışmayan memur 527 lira alabilme imkânı oluşacak.
Doktora 2741TL, emekli sandığı bünyesi altında doktorlara her ay düzenli olarak yapılan ilave ödeme tutarları uzmanlarda 2bin 625 liradan 2bin 741 bulacak. Uzman olmayan doktorlarda ise bu tutar 2bin 7 liradan 2 bin 96liraya kadar ulaşacak.
Yaşlıya 742TL, 65 yaş maaşları halen 711,50 lira seviyelerin de seyrederken bu tutar 742,81 liraya kadar çıkacak.
Engelliye 592 lira ile 889 tl arasında, yüzde 40 oranında yüzde 69 oranları arasında engelli olan vatandaşların aylık gelirleri 592 liraya çıkarken, yüzde 70 ve üzeri engelli olan vatandaşların aylık gelirleri 889liraya kadar artış gösterecek.
Evde bakıma ise 1612TL evde bakıma muhtaç olan yaşı ve engelli vatandaşların yakınlarına ödenen bu aylık maaş 1612TL'ye kadar yükseliş gösterecek.
Emekliye çifte kazanç: İki ayrı tazminat hakkı | Çalışan emekli nasıl tazminat alabilir?
Ülkemizde emekli olanların bir kısmı çalışmaya devam ediyor. İş Kanunu kapsamında haklar açısından emekli çalışanların diğer çalışanlardan hiçbir farkı yok.
20 GÜN SINIRI
Emekli bir çalışan da diğerleri gibi 1 yıl dolduktan sonra işten çıkartılırsa, ihbar ve kıdem tazminatını brüt maaş üzerinden alıyor. Ayrıca izin günleri de yine diğer çalışanlar gibi kıdemlerine göre belirleniyor. Hatta 50 yaşından büyük olanlar için 20 günden az izin verilemiyor. Bir işyerinde çalıştıktan sonra emekli olanlar istedikleri zaman ayrılıp kıdem tazminatını alabiliyor. Son işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmak kaydıyla ne kadar kıdemi varsa o kadar tazminat ödeniyor. Daha sonra bir başka işyerinde de bir yılı doldurup ikinci tazminatı da alabiliyor.
İSTİFAYA DİKKAT!
Emekli olurken kendi isteğiyle ayrılmasına yani istifa etmesine rağmen kıdem tazminatını alabilen emekli, çalışmaya başladığında istifa ederse para alamıyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Emekli olduktan sonra tazminatınızı alıp aynı işyerinde devam ederseniz de kıdeminiz sıfırlandığı için yine 1 yıl beklemeniz gerekir.
TEK FARK RAPOR PARASINDA
Emekli çalışanlar hastalandıklarında ya da raporlu olduklarında diğer çalışanlar gibi rapor parası almıyor. Sadece iş kazası ve meslek hastalıklarında ödeme ortaya çıkıyor.
EMEKLİ MAAŞI PAZARA DENK GELİRSE NE OLUR?
Bağkur, SGK ve memur emekli maaşları tahsis numarasının son rakamına göre hesaplara yatıyor. Emekli maaşı cumartesiye gelenlerin ödemeleri cuma, pazara gelenlerin ödemeleri ise pazartesi günkü gruba dahil edilerek veriliyor.
EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Memur emekli maaşları son rakamı 9 olanların her ayın 17'sinde, 7 olanların 18'inde, 5 olanların 9'unda, 3 olanların 20'sinde, 1 olanların 21'inde, 8 olanların 22'sinde, 6 olanların 23'ünde, 4 olanların 24'ünde, 2 olanların 25'inde, 0 olanların 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödeniyor.
SGK ve Bağkur emekli maaşları son rakamı 9,7 ve 5 olanlar için her ayın 25'inde; 3,1 olanlar için 26'sında; 8,6, 4 olanlar için 27'sinde; 2 ve 0 olanlar için ise 29'unda yatıyor.