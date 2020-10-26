ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NDAN ADIM GELECEK Mİ?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın emeklilerin maaşlarında 55 TL ile 360 TL arasında zam öngören intibak düzenlemesi için çalışma halinde olduğu iddia edildi. Basında, bazı haber kaynaklarında yer alan çalışmalara dair ise bakanlığın henüz resmi bir açıklaması bulunmuyor.

Ancak hükümet emekli vatandaşlar için son yıllarda çok önemli adımlar attı. Emekli maaşları önce 1000 TL daha sonra 1500 TL sınırına çekildi. Bunun dışında dini bayramlarda yılda iki defa 1000 TL ikramiye kararı alındı. Uzmanlar emekliler için Çalışma Bakanlığı'ndan intibak düzenlemesini konusunda çalışma yapabileceğini değerlendiriyorlar.