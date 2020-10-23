Bankaların kredi limitleri çok sayıda etmene bağlı olarak değişirken burada en önemli nokta, bankaların ilan ettiği sınırlar. Yüksek limitle kredi vereceğini açıklayan bankaların bu kredi olanakları sayfamızda var. İşte Ziraat Bankası, İNG, Garanti Bankası ve İş Bankası 36 ay vadeli kredi faiz oranları.... Bankalar tarafından her müşteriye aynı faiz oranlarında sunulmasa da ilan edilen bir faiz oranı bulunmaktadır. Bu faiz oranlarına yönelik bilgiler zaman zaman lazım olabilmekte, kredi çekmeyi düşünen vatandaşlara rehberlik yapmaktadır. İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda..