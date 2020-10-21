Yüz binlerce birey EYT'de son vaziyetin ne olduğunu merak ediyor. Mart ayından beri ülkeyi bu kadar tesiri altına alan corona virüs sebebiyle ne yazık ki ki Meclis'in gündemindeki öncelikli mevzular da değişti. Şu an tüm EYT'liler hükümet tarafından kendileri için pozitif bir adım atmasını bekliyor. EYT, 1999 yılında emeklilik yaşının değiştirilmesiyle ortaya çıktı. 4447 sayılı kanunla yapılan değişiklikle birlikte 8 Eylül 1999 tarihine kadar kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalılık süresi isteniyor ve 5000 prim günü olması gerekiyordu. Çıkarılan kanunla yaş şartı yükseltildi. İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda...