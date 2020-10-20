Emekli olmayan vatandaşa 2135 lira aylık ödeme! Kimsenin bilmediği bu ödemeler için başvuru şartları neler? İşte detaylar

Yaşlılık Aylığına Ek Olarak Evde Bakım Ücreti Veriliyor

Devlet, yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların yaşam kalitesinin yükseltilmesi için 65 yaş ayığının yanında evde bakım desteği de sağlıyor. Evde bakım desteği ise; yüzde 50 ve üzerinde engelli raporu bulunan vatandaşları kapsayarak aylık 1.460,71 TL olarak belirlendi. Evde bakım desteği yaşlının kendisine değil; ona bakana ya da varis olarak seçilen kişiye bağlanıyor. Bu destekten yararlanmak için hane içinde kişi başına düşen gelirin 1.402 TL'den az olması gerekiyor.

YAŞLILIK AYLIĞININ YANI SIRA EVDE BAKIM DESTEĞİ ÖDEMESİ DE VAR!

Yüzde 50 ve üzerinde engele sahip olan vatandaşların evde bakımlarının gerçekleştirilmesi için aylık bazı ödemeler yapılır. Bu ödeme miktarı ise 1.460,71 lira olarak belirlendi. Bu destekten faydalanmak için hane içinde yaşayan kişi sayısının 1.402 liradan az gelire sahip olmaları gerekmektedir. Bu ödemeyi almak için de 65 yaşını doldurmuş olmak ve herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmamak gerekmektedir.

Böylece pek çok kişi tarafından bilinmeyen ve bu sebeple faydalanılamayan iki ödemenin toplamında devletten sürekli olarak 2135 lira alınabilir.