13 milyona katılın! 3.600 gün ve 4.500 gün olmak üzere 2 farklı durumda emekli olun

Erken emekli olmak isteyen milyonlarca vatandaş, devlet tarafından yapılacak olan açıklamayı büyük bir coşku ile bekliyordu. Erken Emeklilik: Erken emekli olabilir miyim? Fikri çalışanlar tarafından merak edilen bir sualdir. İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda
SGK'DAN ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ GELDİ! DİREKT EMEKLİ OLACAKLAR
Emekli olmak isteyen vatandaş, 3.600 gün prim sayısını geçmiş olmalıdır.En az 15 yıl boyunca çalışılmış olmalıdır.4A 4B ve 4C sigorta gruplarından birinde çalışmış olması gerekmektedir.Kişinin prim borcunun olmaması gerekmektedir.
Erken Emeklilik Şartları Neler?
Emekli olmak için sağlanması gereken en önemli şart, yaştır. Erkek ve kadınların emeklilik yaşı, birbirinden farklıdır. Emekli olmak isteyen kişi, yaşını tamamen doldurmuş olmalıdır. Fakat, tüm bu şartların sağlanmış olmasına rağmen, 1999 yılından önce işe başlayan kişilerin erken emekli olmak başvuruları kabul edilmemektedir.
1999 yılından önce sigortalı olan kişilerin 3 bin 600 gününü tamamlamış oldukları kabul edilir. Bu sebeple 1999 senesinden sonra sigortalı olanlar daha avantajlıdır ve daha fazla maaş alabilme şansına sahiptir.Kadınlar Erkeklerden Daha Avantajlı!1999 yılından önce sigortalı olarak işe başlayan bir kadın; gerekli şartları karşıladığı takdirde emekli olabilir.
Fakat önemli olan konu yaşıdır.2002 ve 2005 Mayıs ayları içinde şartları karşılayan kadın çalışanlar 52 yaşında,2005 ve 2008 Mayıs ayları içinde şartları karşılayan kadın çalışanlar 54 yaşında,2008 ve 2011 Mayıs ayları içinde şartları karşılayan kadın çalışanlar 56 yaşında,2011 yılından sonra tamamlayan kadın çalışanlar ise 58 yaşında emekli olabilir.
Erkekler Nasıl Erken Emekli Olabilir?
Erkeklerin erken emekli olabilmeleri için gerekli şartları sağlamaları ve 3 bin 600 prim gününü ödemeleri gerekmektedir. 3600 prim ödemesi ne zaman tamamlanmışsa; emeklilik yaşı da ona göre belirlenecektir.Prim ödemesi 2002 ve 2005 yılları arasında tamamlanan erkekler 56 yaşında,2005 - 2008 yılları arasında tamamlanan erkekler 57 yaşında,2008 - 2011 yılları arasında tamamlanan erkekler 58 yaşında,2011 - 2014 yılları arasında tamamlanan erkekler 59 yaşında,2014 yılından sonra tamamlayanlar ise 60 yaşında emekli olabilirler.
ASKERLİK BORÇLANMASI VE DOĞUM BORÇLANMASI İLE ERKEN EMEKLİ OLMA
Erken emeklilik için mevcut emeklilik sisteminde çok sayıda kolaylık bulunuyor. Bunların en çok bilineni erkek çalışanlar için askerlik borçlanması ve kadın çalışanlar için ise doğum borçlanmasıdır. Bunları kullanan çalışanlar erken emekli olma imkanı bulabiliyorlar.