18-55 yaş şartı ile 2.750 TL maaşla İŞKUR üzerinden personel alımı tam gaz devam ediyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Türkiye genelinde işbaşı eğitim programları (İEP) düzenlemeye devam ediyor. Programa katılanları mesleki alanlarında uzlaşmasına ve meslek edinilmesinde katkı sağlayan İŞKUR, program süresi boyunca tüm katılımcılara giderlerini karşılamak adına ücret ödüyor. Peki İş Başı Eğitim'den kimler yararlanabilir? İEP İş Başı Eğitimin süresi ne kadar? İş Başı Eğitimde ne kadar ücret ödeniyor. Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır. İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda
Kurs No Il Ilçe Meslek Başlangıç Tarihi Son Başvuru Tarihi Statü Kurs Türü Başvuru Durumu
966727 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR Grafik Tasarımcısı 21.10.2020 21.10.2020 Açılmış İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)
966682 BURSA OSMANGAZİ Perakende Satış Elemanı (Tezgahtar) 21.10.2020 20.10.2020 Açılmış İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)
966579 RİZE RİZE MERKEZ Kapalı Depo Görevlisi 26.10.2020 26.10.2020 Açılmış İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)
966330 AĞRI PATNOS Ön Muhasebeci 02.11.2020 02.11.2020 Açılmış İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)
966282 ŞIRNAK ŞIRNAK MERKEZ Hamurkar 20.10.2020 20.10.2020 Açılmış İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)
966000 ŞIRNAK ŞIRNAK MERKEZ Büro İşçisi 20.10.2020 20.10.2020 Açılmış İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)
964523 ÇORUM ÇORUM MERKEZ Satış Danışmanı / Uzmanı 21.10.2020 20.10.2020 Açılmış İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)
956156 ÇORUM İSKİLİP Makineci (Dikiş) 21.10.2020 20.10.2020 Açılmış İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)
İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?
Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır. İşsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinecekleri bir programdır. Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi Kurumumuzdan da kendilerine işyeri bulunmasını talep edebilirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR'dan da talep edebilirler.
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARININ SÜRESİ NE KADAR?
İşbaşı Eğitim Programı; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanmaktadır.
Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için işbaşı eğitim programlarının süresi en fazla 9 ay uygulanacaktır.
Programlar günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir.
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI NELER?
- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
- 15 yaşını tamamlamış olmak,
- İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,
- Emekli olmamak,
- Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuruyapan işverenin çalışanı olmamak,
- Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma
- İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,
- Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.
- Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilirler.
İŞKUR BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kamu haklarından yasaklanmamış olmak.
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet,irtikap,rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
Güvenlik soruşturması olumlu çıkmak,