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    • 25.10.2020 15:37
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    hastanelere personel alımı... şartsız 3750-4000 TL hemşire, ebe, temizlik görevlisi...

    Alımlar üzerinden devam ederken, başvurular da online olarak yapılacak. Farklı illerde hastanelere İŞKUR üzerinden personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bugün yayımlanan son ilanlarla birlikte hastaneler bünyesine çok sayıda alım yapılacağı öğrenildi. Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır.

    takvim.com.tr
    KPSS şartsız 3750-4000 TL hemşire, ebe, temizlik görevlisi...

    Kamu ve özel sektörlerin personel istihdamını yapan İŞKUR bu alanda hizmet vermeye devam ediyor. Sağlık Kurumlarda kamu personel imtihanı koşulu olmadan hemşire, hasta kabul kayıt alımı yapılacağı duyuruldu.

    İŞKUR'DAN HASTANELERE PERSONEL ALIMI

    İŞKUR'un en son yayınlanan ilanlarını kontrol ettiğimizde özel ve kamu kuruluşlarına personel almaya devam ettiğini görüntüledik. Hastaneler bünyesinde görevlendirmek üzere; hasta kabul, danışma, temizlik görevlisi ve hemşire gibi alımlar yapan İŞKUR binlerce kişiyi iş sahibi yapmaya devam ediyor. Hastanelere hasta kabul, danışma ya da temizlik görevlisi olarak başvurmak için İŞKUR üzerinden kayıt yaparak, aradığınız mesleğin adını yazmanız yeterli olacak. Çıkan ekranda şehirleri ve iş ilanlarını görerek kendinize uygun olan ilana başvurabilirsiniz. Eğer İŞKUR kaydınız yoksa ve internet üzerinden kayıt işlemi yapamıyorsanız size en yakın İŞKUR merkezine giderek görevli ile birlikte kayıt yapmanız mümkün.

    BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

    İlana başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru genel şartları şu şekilde:

    - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    - 18 yaşını tamamlamış olmak,

    - En az ilkokul mezunu olmak ve mesleğin gerektirdiği mezuniyet şartına haiz olmak,

    - Hastane ortamında çalışmasına engel sağlık sorunu olmaması

    - Alınacağı görevini yapmasına engel sağlık sorunu olmaması

    - Hastalarla ilişkisi iyi olması, iyi anlaşması

    - Diksiyonu düzgün olması

    BAŞVURU ADIMLARI

    Hastanelere yapılan personel alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki adımları izlemesi ve başvurusunu İŞKUR üzerinden yapması gerekmektedir.

    İşte adım adım başvuru.

    esube.iskur.gov.tr

    Yukarıdaki adrese gidin. Açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra karşınıza İŞKUR sayfanız karşınıza çıkacak.

    Bu sayfada İŞ İLANLARI yazan linke tıklayın.

    Daha sonra İŞ İLANLARI ARAMA SAYFASI KARŞINIZA ÇIKACAK.

    Bu sayfada MESLEK kısmına , başvuru yapmak istediğiniz pozisyonun adını yazıp ARA butonuna tıklayın.

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