TİGEM personel alımı başvuru şartları nelerdir? İŞKUR TİGEM personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR üzerinden TİGEM başvuruları alınmaya başlandı. 23 Ekim'e kadar sürecek başvurularda toplam 596 personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Alımlar Türkiye'nin birçok ilinden yapılabilecek. İŞ-KUR tarafından Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bildirilen ve şartları uyan adaylar arasından İlan edilen her unvan sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve aynı sayıda veya yeteri sayıda yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek.

TİGEM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İŞKUR aracılığı ile yapılacak işçi personel alımları için adaylar başvurularını gerçekleştirebilmeleri için bazı nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir. Bu yönde genel olarak;

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,