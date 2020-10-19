Ek iş müjdesi! Günde 2-3-4 saat çalışarak 1500 TL kazanabilirsiniz! İşte tüm yapmanız gerekenler ve tüyolar

Evde Kürdan Paketleme İşi

Evde ek iş olarak yapılabilecek bir sürü kolay ve kazançlı meslek bulunmaktadır. Kürdan paketleme işi de bunlardan biridir. Bu işi yapan firmalar iş yerine çalışan almak yerine evlere işler vererek düşük maliyetle güzel kazançlar yapmayı hedefler. Kürdan paketleme işi için gerekli malzemelerin hepsini firma sizin için tedarik eder ve kargoyla kendisi gönderir. Bazı firmalar sizin gelip malzemeleri almanızı da isteyebilir. Bu iş için gerekli malzemeler kürdan, kürdanları koymak için kutu ve insan sağlığını korumak açısından çalışanların ellerine zarar gelmemesi amacıyla plastik eldivenlerdir. Firma ile anlaşmalı olduğunuz için kürdan adedi olarak ne kadar koymanız gerektiğini onlar size bildireceklerdir.

Size verilen zamana kadar yetiştirerek işverenin gözünde işinizi sabitler iseniz sizin için devamlı bir gelir kaynağı olur. Bazı firmalar bu iş için maaş hesabı çalışır bazıları ise verdikleri ürün kadarına ödeme yaparlar. Yaklaşık ayda 600 ile 800 TL arası bir para kazanmanızın mümkün olabileceği bir iş olduğunu düşünüyorum. Elinizin becerisi ve hızınıza göre de çok ürün yapmanız halinde kazancınız tabii ki yükselecektir. Evde ek iş için yapılabilecek kazancı güzel işlerden biridir bence. Siz de çevrenizdeki firmaları arayarak bilgi alabilirsiniz.