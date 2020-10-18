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    • Ekonomi
    • 18.10.2020 11:11
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    • 18.10.2020 11:12
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    Yalnızca 69000 TL! 'den ayda 450 TL taksitle ev sahibi olun! ve ler satışlar başladı

    ve ler satışlar başladı. ; Dar ve orta kazanç seviyesine sahip olan ailelerin ev edinmesi emeliyle uygun konutlar satan bir müessesedir. 81 şehirde bütün zamanlı olarak çalışan bir çalışma sistemleri vardır. TOKİ fotoğrafı internet adresi üzerinden yapılan açıklamada bir hayli şehirde evlerin bitirildiğini ve satışların önümüzdeki günlerde yapılacağına yer verildi. Açıklamada yurttaşların TOKİ müracaatını yapması gerekmektedir. TOKI başvurusu yapmak isteyen vatandaşların, gerekli olan evrakları da hazır etmesi gerekiyor. Bu belgeler hazırlandıktan sonra TOKI sizi kuraya dahil eder. Eksiksiz bir şekilde evrakları hazırlayarak teslim etmeniz gerektiğini de unutmamanız gerekir.

    takvim.com.tr
    Yalnızca 69000 TL! TOKİ'den ayda 450 TL taksitle ev sahibi olun!

    TOKİ tarafından yapılan son dakika açıklamasında 23 şehirde bulunan evlerde satışların başladığı, dar gelirli vatandaşların ucuza ev sahibi yapılacağına yer verildi. TOKI kura sırasından evin size çıkması durumunda size verilen tarihlerde kura sırasında belirlenen konut için peşinat ödemesi yapmanız gerekiyor. Tabi bu durumda sözleşmenin de imzalanması gerekir. Peşinat ödemesi yapmamanız durumunda TOKİ size verdiği evi iptal eder. Kurada evi kazanan kişiler için sadece bir kez satış sözleşmesi düzenlenir. TOKI sizleri tekrar kuraya dahil etmez. Bunun için ev almak istiyorsanız ilk olarak peşinatı ayırmanız gerekmektedir. Almak istediğiniz evin peşinatını ayırdıktan sonra TOKİ'ye başvurmanız da fayda var.

    AYDA 452 TL TAKSİTLE

    TOKİ tarafından yapılan açıklamada satışa sunulan evlerin en ucuzunun 69 bin TL olduğu görüldü. İşte en ucuza satılan konutlar.

    TOKİ tarafından yapılan açıklamada satışa sunulan evlerin en ucuzunun 69 bin TL olduğu görüldü. İşte en ucuza satılan konutlar.

    BAŞVURU

    TOKİ ev kampanyasına başvuru yapmak isteyen vatandaşların Halkbank ya da Ziraat Bankasına gitmesi i müracaatını yapması gerekmektedir.

    https://www.turkiye.gov.tr/toki-talep-toplama-projeleri-icin-hak-sahipligi-kura-sonucu-sorgulama

    İŞTE TOKİ KAMPANYALARI

    TOKİ tarafından yapılan açıklamada satışa sunulan evlerin en ucuzunun 69 bin TL olduğu görüldü. İşte en ucuza satılan konutlar.

    İŞTE TOKİ KAMPANYALARI

    İŞTE TOKİ KAMPANYALARI

    Şartları Nelerdir?

    Türkiye vatandaşı olmak,
    Birinci derece akrabalarınızın bir konut sahibi olmaması
    Başvuru yapacağınız şehir de en az 1 senedir yaşıyor olmanız,
    Daha önce TOKİ aracılığı ile ev almamanız gerekiyor.
    Her aileden sadece bir başvuru gerçekleştiğini de unutmamanız gerekir. Birden fazla başvuruyu kabul etmeyen TOKİ, şehit, gazi ve engellilere öncelik tanımaktadır. Bu hakkınızı iyi bir şekilde kullanmanız da yarar var.

    Gerekli Belgeler Nelerdir?

    TOKI başvurusu yapmak isteyen vatandaşların, gerekli olan evrakları da hazır etmesi gerekiyor. Bu belgeler hazırlandıktan sonra TOKI sizi kuraya dahil eder. Eksiksiz bir şekilde evrakları hazırlayarak teslim etmeniz gerektiğini de unutmamanız gerekir. Bu belgeler;

    Kimlik fotokopisi
    Engelli kişiler için sağlık durumunu belirten heyet raporu, şehir aileleri için hak sahipliği belgesi
    Emekli vatandaşlar içinde emekli kimlik belgesi gerekir.
    Bu belgeleri hazırlayıp kayıt formu doldurarak kuraya katılmaya hak kazanmış olursunuz. TOKİ de ev almaya karar verenlerin şehir aileleri için öncelik verildiğini unutmaması gerekir. Emekli vatandaşlar için de TOKI projelerinin bir kısmı onlara ayrılır. Emekli vatandaşlar kuraya çıkmazsa tekrar kuraya katılabilirler.
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    Haberler Ekonomi Yalnızca 69000 TL! TOKİ'den ayda 450 TL taksitle ev sahibi olun! Dar gelirli ve asgari ücretliler satışlar başladı