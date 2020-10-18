TOKİ AÇIK SATIŞ DUYURULARI NEREDEN TAKİP EDİLİR?

TOKİ Başkanlığı açık satış duyurularını kurumsal internet sitesinde yer alan Satışlar sayfasından duyuruyor. Bu sayfa üzerinde hem açık satış ile satılan konutlar hemde açık artırma ile satışa çıkarılan konutlar bulunuyor. Bu durum kurumun açıkladığı satış birimine göre değişiyor. Açık satış duyuruları genellikle 6 ay olarak yayımlanıyor. Ancak talep çok olduğunda bu süre dolmadan satışlar tamamlanıyor.

Açık satş duyurularında vatandaşlar konutları başvuru önceliğine göre alıyorlar. İlk başvuruda bulunan vatandaş konutun sahibi oluyor. Satışlar Ziraat Bankası ve Halkbank aracılığıyla yapılıyor. Projenin durumuna göre yüzde 10 ile yüzde 25 arasında peşinat ödemesi yapılır. Geri kalan tutar ise işyerleri için 60 ay, konutlar için ise 240 aya kadar vadelendirilebilir.

TOKİ Başkanlığı'nın ihale ile satışa çıkardığı konutlara ise vatandaşlar ihalenin düzenlenmeden önce başvuruda bulunarak ihaleye katılırlar. İhalede satılan evlere en yüksek teklifi veren vatandaşlar evleri almaya hak kazanırlar.

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