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    • Ekonomi
    • 18.10.2020 14:48
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    • 18.10.2020 14:49
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    21 Ekim Çarşamba kataloğu yeni sürprizler var! İşte ! Beklenen ürün geldi

    Bilindiği üzere her hafta çarşamba günleri market şubelerinde satışa sunulan ürünler yoğun ilgi görüyor. ŞOK 21 Ekim Çarşamba ürünler kataloğu ürünleri satışa sunulacak. Yüz binlerce kişi tarafından heyecanla beklenen kataloğ firmanın resmi sitesinden duyuruldu. Her hafta indirimli ürünler satışa çıkaran ve 81 ilindeki şubelerinde satışa sunan ŞOK marketlerinin bu haftaki kataloğunda yer alan aktüel ürünler arasında temizlik, ev ve kişisel bakım ürünleri dikkat çekiyor. Peki, ŞOK'ta hangi ürünler satışa sunulacak? İşte haftanın ürünleri...

    takvim.com.tr
    ŞOK 21 Ekim Çarşamba aktüel kataloğu yeni sürprizler var!

    ŞOK 21 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında. 21 Ekim ŞOK aktüel ürünler fırsatlarında birbirinden cazip indirimler sizleri beklemekte. ŞOK 21 Ekim aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta yine birbirinden farklı ürünler satışa sunuluyor. Bilindiği üzere her hafta çarşamba günleri ŞOK market şubelerinde satışa sunulan ürünler yoğun ilgi görüyor. Bu kapsamda haftanın merakla beklenen aktüel kataloğu firmanın internet sitesinde yayınlandı. Haftanın kataloğunda bu hafta yiyecek, temizlik, ev ve mutfak ürünler ön plana çıkan ürünler arasında yer aldı. İşte ŞOK'ta haftanın indirimli ürünleri...

    ŞOK 21 Ekim Çarşamba aktüel kataloğu

    ŞOK 21 Ekim Çarşamba aktüel kataloğu

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    Haberler Ekonomi ŞOK 21 Ekim Çarşamba aktüel kataloğu yeni sürprizler var! İşte ŞOK market haftanın indirimli ürünleri! Beklenen ürün geldi