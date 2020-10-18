ŞOK 21 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında. 21 Ekim ŞOK aktüel ürünler fırsatlarında birbirinden cazip indirimler sizleri beklemekte. ŞOK 21 Ekim aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta yine birbirinden farklı ürünler satışa sunuluyor. Bilindiği üzere her hafta çarşamba günleri ŞOK market şubelerinde satışa sunulan ürünler yoğun ilgi görüyor. Bu kapsamda haftanın merakla beklenen aktüel kataloğu firmanın internet sitesinde yayınlandı. Haftanın kataloğunda bu hafta yiyecek, temizlik, ev ve mutfak ürünler ön plana çıkan ürünler arasında yer aldı. İşte ŞOK'ta haftanın indirimli ürünleri...