BİM 23 Ekim Cuma aktüel kataloğu ürünleri bugün satışa sunuldu. BİM'de bu hafta dikkat çeken ürünler arasında; Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge, Kiwi Otomatik Kahve ve Baharat Öğütücü, 6 fincan kapasiteli ve 2 yıl garantili Cam Kahve Cezvesi, Kaydırmaz ayaklı, 2 hız ayarlı, paslanmaz çelik gövde ve bıçaklı, Katı Meyve Sıkacağı, Kumtel Elektrikli Mini Quartz Isıtıcı oldukça dikkat çekiyor. Öte yandan set üstü inox ocaktan katı meyve sıkacağına, elektrikli ısıtıcıdan elektrikli süpürgeye, çok amaçlı suntalam dolaptan kitaplıklı çalışma masasına, giyim tekstilinden çift kişilik bambu yorgana dolap içi düzenleyiciden triko çeşitlerine kadar onlarca üründe büyük indirim fırsatı sunuluyor.