Hastanelerde kamu personel sınavı şartı olmadan hemşire, hasta kabul kayıt ve temizlik görevlisi personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Alımlar İŞKUR üzerinden sürüyor. Diğer taraftan başvurular Online olarak gerçekleştirilebilecek farklı illerde farklı hastanelerde İŞKUR üzerinden personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımlar İŞKUR üzerinden devam ederken, başvurular da online olarak yapılacak. Farklı illerde hastanelere İŞKUR üzerinden personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bugün yayımlanan son ilanlarla birlikte hastaneler bünyesine çok sayıda alım yapılacağı öğrenildi. Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır.
İŞKUR'DAN HASTANELERE PERSONEL ALIMI
İŞKUR'un en son yayınlanan ilanlarını kontrol ettiğimizde özel ve kamu kuruluşlarına personel almaya devam ettiğini görüntüledik. Hastaneler bünyesinde görevlendirmek üzere; hasta kabul, danışma, temizlik görevlisi ve hemşire gibi alımlar yapan İŞKUR binlerce kişiyi iş sahibi yapmaya devam ediyor. Hastanelere hasta kabul, danışma ya da temizlik görevlisi olarak başvurmak için İŞKUR üzerinden kayıt yaparak, aradığınız mesleğin adını yazmanız yeterli olacak. Çıkan ekranda şehirleri ve iş ilanlarını görerek kendinize uygun olan ilana başvurabilirsiniz. Eğer İŞKUR kaydınız yoksa ve internet üzerinden kayıt işlemi yapamıyorsanız size en yakın İŞKUR merkezine giderek görevli ile birlikte kayıt yapmanız mümkün.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlana başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru genel şartları şu şekilde:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- En az ilkokul mezunu olmak ve mesleğin gerektirdiği mezuniyet şartına haiz olmak,
- Hastane ortamında çalışmasına engel sağlık sorunu olmaması
- Alınacağı görevini yapmasına engel sağlık sorunu olmaması
- Hastalarla ilişkisi iyi olması, iyi anlaşması
- Diksiyonu düzgün olması
BAŞVURU ADIMLARI
Hastanelere yapılan personel alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki adımları izlemesi ve başvurusunu İŞKUR üzerinden yapması gerekmektedir.
İşte adım adım başvuru.
Yukarıdaki adrese gidin. Açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra karşınıza İŞKUR sayfanız karşınıza çıkacak.
Bu sayfada İŞ İLANLARI yazan linke tıklayın.
Daha sonra İŞ İLANLARI ARAMA SAYFASI KARŞINIZA ÇIKACAK.
Bu sayfada MESLEK kısmına , başvuru yapmak istediğiniz pozisyonun adını yazıp ARA butonuna tıklayın.
HEMŞİRE ALIM İLANLARI
HEMŞİRE ALIM İLANLARI
TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIM İLANLARI
İŞKUR HASTANELERE İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İŞKUR hastanelere iş başvurusu nasıl yapılır araştırması yapanlar için detayları belirtelim. Hastanelere personel alımı ilanlarına başvurmak isteyen kişiler adresilerine en yakın İŞKUR şubesine giderek kayıt yaptırmaları ya da aşağıdaki link üzerinden çıkan bilgileri doldurarak online kayıt yaptırmaları gerekir. Kayıt işleminin ardından kişiler hangi kadrolara başvuru yapacaksa eğer, İŞKUR sitesi üzerinden o mesleği yazarak başvuru yapabilirler. Başvuru sırasında ilan veren hastanenin hangi ilde bulunduğuna dikkat edilmelidir.
İŞKUR HASTANELERE HANGİ KADROLARDA ALIM YAPACAK?
Hastaneler bünyesine yapılan personel alımında pozisyonlar şu şekilde:
Temizlik personeli
Güvenlik görevlisi
Ambulans sürücüsü
Büro memuru
Hasta bakımı elemanı
Tıbbi sekreter
Anestezi Teknikeri
Diş hekimi yardımcısı
Acil Tıp Teknisyeni
Doktor yardımcısı
Diyaliz Teknikeri
Hemşire
Ebe
Muhasebe personeli
Büro personeli
Acil Tıp Teknisyeni
Hasta kayıt kabul görevlisi
Hasta danışmanı
Hastane hizmetlisi.
Şoför
Ağız Diş Sağlığı Teknisyeni
Teknisyen
Tıbbi Görüntüleme Teknikeri